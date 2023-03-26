Ядерна зброя в Білорусі створює загрозу європейській безпеці, наголошує Боррель.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель погрозив країні-агресору новими санкціями в разу розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї. Раніше про плани щодо такого розміщення повідомляв російський диктатор Володимир Путін.

Боррель наголосив, що Білорусь може зупинити цю ескалацію, оскільки "це її вибір".

"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями", – написав він в Twitter,

Відео дня

Нові ядерні погрози Росії - що варто знати

25 березня російський диктатор Володимир Путін заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко тривалий час просить про розміщення на білоруській території тактичної ядерної зброї. Він також заявив, що готовий виконати прохання. До липня мають завершити будівництво в Білорусі спеціального сховища, а придатний для її використання ракетний комплекс "Іскандер" РБ вже отримала раніше.

У США зазначили, що наразі немає жодних ознак, що Росія планує застосувати свою ядерну зброю, та стримано зауважили, що РФ та РБ обговорювали подібну угоду торік. А Німеччина та низка країн звинуватили Путіна у спробі "ядерного залякування".

Україна вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй на тлі цих заяв країни-окупанта.

Вас також можуть зацікавити новини: