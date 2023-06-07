Опитування показує зрушення думки серед європейців на тлі війни РФ проти України, і переважна більшість виступає за посилення обороноздатності ЄС.

Через 15 місяців після вторгнення Росії в Україну кількість європейців, які розглядають Москву як противника або суперника, зросла вдвічі в порівнянні з довоєнним числом. Але думки щодо довгострокових відносин Європи зі східним сусідом все ще сильно відрізняються.

Про це пише The Guardian із посиланням на результати опитування, проведеного Європейською Радою з міжнародних відносин (ECFR) у кількох країнах.

Опитування також показало, що переважна більшість виступає за те, щоб ЄС зміцнював свій оборонний потенціал, а не покладався на США, і багато європейців розглядають Китай як партнера, а не конкурента.

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"Європейці хочуть, щоб ЄС став більш самостійним у зовнішній політиці та нарощував свій власний оборонний потенціал", - сказала один із авторів дослідження Яна Пульєрін, додавши, що вимоги були "загострені" війною і зростанням напруги в американо-китайських відносинах.

"Це може стати вирішальним моментом для ЄС. Чи зможе він врегулювати розбіжності всередині блоку і перейти від своєї залежності від США до позиції, в якій він зможе відстоювати свої власні політичні позиції", - сказала вона.

Європа і Росія - вороги або партнери

Близько 64% респондентів із 11 країн-членів ЄС, які брали участь в опитуванні, заявили, що бачать в Росії конкурента (9%) або противника (55%) - у два рази більше, ніж за результатами такого ж опитування в 2021 році.

При цьому, частка людей, які "різко негативно" ставляться до Росії, сильно варіювалася в залежності від країни: від 74% у Данії, 71% у Польщі, 70% у Швеції, 67% у Нідерландах і 62% в Німеччині до 37% у Італії та всього 17% у Болгарії.

Близько 39% угорців і 65% болгар бачать в Росії союзника або потрібного партнера. "На жаль, Італія знаходиться десь посередині... Інші столиці можуть побоюватися перегляду Римом своєї [проукраїнської] позиції", - написали автори звіту.

Майже половина (48%) європейців вважає, що їхня країна повинна мати лише "обмежені" відносини з Росією, якщо війна закінчиться мирною угодою, наприклад, шляхом торгівлі тільки в певних галузях.

Знову спостерігався широкий розкид думок від країни до країни: Польща (39%) найбільше виступала за припинення всіх зв'язків з Росією, а Німеччина (26%), Угорщина (32%), Австрія (36%) і Болгарія (51%) продемонстрували тверду підтримку повного післявоєнного співробітництва з Росією.

"Переважає думка, що Європі слід підтримувати обмежені відносини з Росією. В цілому це забезпечує основу для згоди європейської громадськості... Але деякі розбіжності здаються неминучими", - зазначають автори доповіді.

Відносини ЄС і США - думка європейців

У звіті йдеться, що США в значній мірі відновили свою репутацію друга і партнера ЄС із часу попереднього опитування, коли у відповідях чітко простежувалося президентство Дональда Трампа. У 2021 році жодна країна не розглядала Вашингтон як союзника, який "поділяє європейські інтереси та цінності". Цього року так вважають 32% в 11 країнах, від 55% у Данії до 13% у Болгарії, у той час як 43% вважають США необхідним партнером.

Однак серед європейців існує явна тривога з приводу можливого переобрання Трампа: 56% заявили, що це послабить відносини зі США. Це призвело до сильної підтримки більшістю (74%) ідеї про те, що ЄС повинен дбати про свій власний захист, а не покладатися на США в питаннях безпеки.

Більшість із 62% опитаних у всіх 11 країнах також заявили, що їхня країна не повинна втручатися в будь-який тайванський конфлікт. Менше чверті заявили, що хотіли б, аби їхні уряди стали на бік США, при цьому найбільшу підтримку мають Швеція, Польща та Нідерланди.

Європа і Китай - що думають в жителі Європи

Однак у звіті йдеться, що небагато європейців "йшли в ногу" із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка закликала блок переглянути відносини з Пекіном і скласти "ясну картину ризиків".

Тільки кожен п'ятий європеєць вважає, що торговельні та інвестиційні відносини Європи з Китаєм пов'язані з більшим ризиком, ніж з вигодою. При цьому велика кількість (в середньому 43%) заявили, що вважають Пекін необхідним партнером і не погодяться на введення санкцій.

Попри те, що 70% європейців визнали Китай і Росію партнерами на світовій арені, бажання "розірвати" відносини з Пекіном було незначним.

Багато європейців вважають імовірні поставки китайської зброї в Росію чіткою "червоною лінією": у середньому 41% опитаних сказали, що це змусить їх підтримати санкції проти Пекіна, навіть якщо це завдасть шкоди західній економіці.

Залежність Європи від США - інші новини

Як повідомляв УНІАН, ЄС хоче зменшити залежність від США і Китаю і шукає для цього нових партнерів. Зокрема, Європейська комісія заявила про пріоритет укладення договору з південноамериканським блоком Меркосур. Особливо це буде позитивним кроком, якщо Дональд Трамп повернеться на пост президента США, вважають у ЄС.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки і не втягуватися в конфронтацію між Китаєм і США через Тайвань. Він знову згадав про свою теорію "стратегічної автономії" для Європи, імовірно на чолі з Францією.

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