Унія вирішила відновити старі контакти.

ЄС шукає нових партнерів для того, щоб зменшити залежність від США та Китаю. Як повідомляє Reuters, Європейська комісія заявила про пріоритет укладення договору з південноамериканським блоком Меркосур.

Ця угода довго відкладалася, однак тепер ЄС хоче відновити відносини з блоком. Для Європи важливо отримати пріоритетний доступ до сировини та інших ресурсів Латинської Америки в умовах "зростання геополітичних викликів".

Reuters з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС відзначає, що ця угода дозволить унії менше покладатися на Пекін та Вашингтон. Особливо це буде позитивним кроком, якщо Дональд Трамп повернеться на пост президента США.

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"Завдяки зміцненню партнерства між двома регіонами, які є одними з найбільш тісно пов’язаних у світі інтересів і цінностей, ЄС і ЛАК (регіон Латинської Америки і Карибського басейну) матимуть кращі можливості для протистояння глобальним викликам", - передає вміст документа Reuters.

У ньому також зазначено, що Латинська Америка та Європа повинні зменшувати свою залежгість від третіх країн. Документ визначає дорожню карту для якнайшвидшого укладення низки угод про вільну торгівлю та партнерство з країнами Латинської Америки, а також для активізації двосторонніх відносин з Мексикою та Бразилією.

Відносини Європи з блоком Меркосур: що відомо

У 2019-му році ЄС і Меркосур уклали договір про зону вільної торгівлі. Щоправда, у деяких країнах блоків він досі не пройшов ратифікацію парламентами.

Наприклад, у Парижі заявили про те, щоб Меркосур погодив додаткові зобов’язання, згідно з правилами, котрі діють в ЄС. Ця угода викликала обурення в французьких фермерів, тож вони не підтримали її.

До Меркосур входять Аргентина, Бразилія, Уругвай, Парагвай і Венесуела.

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