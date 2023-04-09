За його словами, прискорити кризу на Тайвані - не в інтересах європейців.

Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки і не втягуватися у конфронтацію між Китаєм і США через Тайвань.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю журналістам після зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, пише Politico. Він знову говорив про свою теорію "стратегічної автономії" для Європи, нібито на чолі з Францією, щоб стати "третьою наддержавою".

За словами президента, Європа стикається з великим ризиком потрапити в кризи, які "не є нашими". Макрон вважає, що це завадить їй побудувати свою стратегічну автономію.

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"Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки. Питання, на яке європейці повинні відповісти... чи в наших інтересах прискорити [кризу] на Тайвані? Ні. Гірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками цієї теми і взяти приклад з порядку денного США і надмірної реакції Китаю", - сказав він.

Макрон зазначив, що Європа збільшила свою залежність від США в питанні зброї та енергії і тепер повинна зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості.

"Якщо напруженість між двома наддержавами загостриться... у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами", - додав президент Франції.

Візит Макрона до Китаю: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня до Пекіна прибули французький президент Еммануель Макрон і голова Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Головними темами їхнього візиту були війна в Україні та відносини між Китаєм та Європою.

В ході переговорів Макрон закликав китайського лідера "привести до тями" Росію і повернути всіх за стіл перговорів. Також вони домовилися про розвиток співпраці у військовій сфері.

У МЗС Китаю опублікували офіційне повідомлення, в якому заявили, що продовжать грати позитивну роль у сприянні мирним переговорам.

На думку Politico, ці переговори не змінили думка Сі Цзіньпіна про війну в Україні.

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