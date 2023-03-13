На відміну від негативної думки про Росію, американці здебільшого позитивно ставляться до України.

І без того негативна думка американців про Росію за останній рік ще більше посилилася. Кількість мешканців США, які позитивно ставляться до РФ, впала з 15% рік тому до нинішніх 9%.

Про це свідчать результати останнього соціологічного дослідження, опубліковані компанією Gallup. Нинішнє значення для Росії - найнижче за весь час подібних досліджень із 1989 року.

Опитування, проведене Gallup в 2023 році, показало, що 90% американців негативно ставляться до Росії, в тому числі 59% - "дуже негативно". Минулого року дуже несприятливо ставилися до Росії 42%, а в 2021 - 36%. До 2020 р. вкрай негативно до Росії ставилися не більше 32%.

Відео дня

Експерти відзначають, що думка американців про Росію не завжди була негативною. Наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років, коли Холодна війна наближалася до кінця, більшість у США позитивно ставилися до Радянського Союзу, а згодом і до Росії на тлі розширення співпраці між державами. Потім були хвилі під'йомів і спадів, але ставлення в основному залишалося позитивним вище 50% до 2012 року.

Позитивний рейтинг американців щодо Росії впав до 24% в 2015 році після анексії Криму і до 15% в минулому році, коли Росія ще тільки готувалася до повномасштабного вторгнення в Україну.

Ставлення до України в США

На відміну від їхньої негативної думки про Росію, американці в основному позитивно ставляться до України. 68% жителів США позитивно ставляться до України, що на 6 процентних пунктів більше, ніж рік тому, і на 11 пунктів вище, ніж у 2020 році.

Попередній максимум позитивного ставлення склав 67%, він був зафіксований в 2005 році невдовзі після перемоги Помаранчевої революції.

З часом американці стали ближче дізнаватися про Україну, і відсоток тих, хто не має думки знизився з 15% в 2005 році до 2% сьогодні.

В даний час 23% американців мають "дуже позитивну" думку про Україну, що більш ніж удвічі більше, ніж у минулому році (9%).

Як повідомляв УНІАН, за результатами опитування незалежного "Левада-Центру", серед громадян РФ переважають негативні оцінки щодо США, Європейського Союзу та України. Позитивно росіяни оцінюють тільки Китай, Індію і Туреччину.

Як свідчать результати глобального моніторингового опитування Morning Consult, вторгнення Росії в Україну завдало шкоди світовій репутації Москви, а більшість країн зберігають більш позитивне ставлення до України. Симпатії до Росії, як правило, вищі в таких країнах "глобального півдня", як Бразилія та Мексика, ніж у великих європейських країнах, США та Японії. Мексика стала єдиною країною у вибірці, яка має чистий позитивний рейтинг Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: