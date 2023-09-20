Китайська загроза однаково серйозно сприймається як республіканцями, так і демократами США.

Китай активно готується до війни із США, про що свідчать зокрема дані американської розвідки. Про це в коментарі The Telegraph заявив Джон Болтон, колишній радник попереднього президента США Дональда Трампа.

Він звернув увагу на нещодавню заяву міністра військово-повітряних сил США Френка Кендалла, який недвозначно висловився про китайську загрозу.

"Дані розвідки не можуть бути чіткішими. Я не можу сказати, якими є їхні справжні наміри. Але Китай готується до війни, і саме до війни зі Сполученими Штатами", – заявив Кендалл.

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За словами Болтона, промова Кендалла точно відображає двопартійний американський консенсус щодо загрози, яка походить від Пекіна для глобального Заходу.

"Ця загроза не обмежується військовими справами, але поширюється також на політику та економіку. Протягом останнього десятиліття ми з різною швидкістю усвідомлювали цю загрозу. У багатьох випадках ми небезпечно повільно оцінювали величину та масштаб ризиків", – зазначає Болтон.

Серед загроз, які бентежать колишнього радника Білого дому, є перспектива поглиблення залежності Європи від китайського ринку. На думку Болтона, така залежність може бути навіть більшою, ніж це було із російськими нафтою та газом.

"Жорстока правда полягає в тому, що Китай десятиліттями веде економічну війну проти Заходу: краде інтелектуальну власність, (...) ізолює свої критично важливі внутрішні ринки від іноземної конкуренції, водночас використовуючи відкритість Заходу", – каже Болтон.

Виходом із ситуації колишній радник Трампа вважає створення спільної стратегії дій "вільних суспільств" щодо Китаю. При цьому він критикує політиків та бізнесменів, які виступають за співпрацю з Китаєм.

"Правильне розуміння загрози Китаю усім суспільством та прийняття рішучої відданості його поразці означає, що Захід може перемогти екзистенціальну загрозу 21 століття. Навпаки, ігнорування відчутної реальності, з якою ми стикаємося, через страх схвилювати комуністичних імператорів "Серединного царства" забезпечить нашу поразку", – попереджає Болтон.

Китай готується до війни

Як писав УНІАН, у березні правитель Китаю Сі Цзіньпін закликав військових готуватися до війни. Із ким саме доведеться воювати, він не сказав, але не важко здогадатися, що мова йде про битву за Тайвань проти США і їхніх союзників.

Ще до цієї заяви ЦРУ кілька разів попереджало, що Китай може почати війну проти Тайваню у другій половині 20-х років. Імовірними датами, коли армія Китаю буде готова до цього, називалися 2025 та 2027 роки.

Експерти-економісти своєю чергою звертають увагу на низку рішень Пекіна у галузі економіки, які свідчать про ймовірну підготовку до війни проти західних держав.

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