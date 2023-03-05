Бюджет армії Китаю зростає значно швидше, ніж китайська економіка.

Китай має намір збільшити витрати на армію, попри мляві темпи економічного зростання в країні. Про це заявив прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян, слова якого наводить Reuters.

У новому державному бюджеті, який був представлений сьогодні, військові витрати Китаю заплановані на рівні 1,55 трлн юанів (224 млрд.доларів США). Це на 7,5% більше, ніж минулого року. Таке зростання витрат помітно випереджає зростання китайської економіки.

Виступаючи перед китайським парламентом, Лі Кецян підкреслив, що зростання витрат на армію викликане необхідністю вирішувати оборонні завдання.

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Сінгапурський експерт Лі Мінцзян в коментарі Reuters зазначив, що випереджаюче зростання військових витрат вказує на прагнення Китаю протистояти зовнішньому тиску в питанні Тайваню.

"Китайські лідери явно активізують зусилля з військової підготовки країни до зустрічі з усіма потенційними викликами безпеки, включаючи непередбачені ситуації", – заявив він.

Експерти вважають, що додаткові витрати Китаю будуть спрямовані в першу чергу на розвиток ядерного потенціалу, військово-космічних і морських сил.

Протистояння навколо Тайваню

За даними ЦРУ, Китай активно готується до потенційної війни зі США за контроль над Тайванем. Орієнтовна дата початку війни - 2027 рік. Однак поки немає свідчень, що рішення про вторгнення вже ухвалено.

Новий виток китайсько-американського протистояння через Тайвань розпочався влітку 2022 року, коли спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вирішила відвідати острів. Китай розцінив її поїздку як порушення свого суверенітету і затіяв масштабні військові навчання навколо Тайваню, більше схожі на блокаду.

Після декількох місяців напруженості Пекін і Вашингтон домовилися почати нормалізацію відносин, але інцидент з китайською повітряною кулею над Америкою перекреслив ці плани.

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