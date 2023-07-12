Туреччина не зможе схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО як мінімум до жовтня, оскільки турецький парламент не засідатиме до осені. Про це заявив президент країни Реджеп Ердоган на прес-конференції у Вільнюсі, де завершився саміт НАТО.
За його словами, безпосередньо перед самітом відбулася його зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
"Ми визначили кроки, які необхідно зробити в майбутній період щодо процесу членства Швеції", – заявив Ердоган.
Він уточнив, що мова йде про співпрацю двох країн у боротьбі з тероризмом, про шведську підтримку прагнення Туреччини в ЄС і про зняття збройового ембарго з Туреччини.
"Повноваженнями затверджувати протоколи про вступ Швеції до НАТО наділений парламент, представник національної волі. Наші депутати будуть уважно стежити за процесом [виконання домовленостей]", – сказав Ердоган.
На уточнююче питання про строки можливого голосування в парламенті за шведську заявку, турецький лідер зазначив, що є двомісячні парламентські канікули. Тільки після їх закінчення можна буде внести це питання на порядок денний депутатів. Осіння сесія турецького парламенту стартує 1 жовтня.
Швеція домагається згоди Туреччини на вступ до НАТО
Вже більше року Туреччина гальмує вступ Швеції до НАТО через деякі розбіжності, в основному пов'язані з діяльністю курдських дисидентів і антитурецьких активістів у самій Швеції. Перед самітом НАТО у Вільнюсі Ердоган заявив, що розблокує заявку Швеції, якщо та в свою чергу допоможе Туреччині зі вступом до ЄС.
Примітно, що Угорщина - друга країна, що не дала свою згоду на членство Швеції в НАТО – обіцяє зняти свої заперечення і завершити процес ратифікації заявки, як тільки Анкара дасть власну згоду.