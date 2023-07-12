Турецький парламент збереться на засідання тільки восени.

Туреччина не зможе схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО як мінімум до жовтня, оскільки турецький парламент не засідатиме до осені. Про це заявив президент країни Реджеп Ердоган на прес-конференції у Вільнюсі, де завершився саміт НАТО.

За його словами, безпосередньо перед самітом відбулася його зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Ми визначили кроки, які необхідно зробити в майбутній період щодо процесу членства Швеції", – заявив Ердоган.

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Він уточнив, що мова йде про співпрацю двох країн у боротьбі з тероризмом, про шведську підтримку прагнення Туреччини в ЄС і про зняття збройового ембарго з Туреччини.

"Повноваженнями затверджувати протоколи про вступ Швеції до НАТО наділений парламент, представник національної волі. Наші депутати будуть уважно стежити за процесом [виконання домовленостей]", – сказав Ердоган.

На уточнююче питання про строки можливого голосування в парламенті за шведську заявку, турецький лідер зазначив, що є двомісячні парламентські канікули. Тільки після їх закінчення можна буде внести це питання на порядок денний депутатів. Осіння сесія турецького парламенту стартує 1 жовтня.

Швеція домагається згоди Туреччини на вступ до НАТО

Вже більше року Туреччина гальмує вступ Швеції до НАТО через деякі розбіжності, в основному пов'язані з діяльністю курдських дисидентів і антитурецьких активістів у самій Швеції. Перед самітом НАТО у Вільнюсі Ердоган заявив, що розблокує заявку Швеції, якщо та в свою чергу допоможе Туреччині зі вступом до ЄС.

Примітно, що Угорщина - друга країна, що не дала свою згоду на членство Швеції в НАТО – обіцяє зняти свої заперечення і завершити процес ратифікації заявки, як тільки Анкара дасть власну згоду.

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