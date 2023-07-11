Раніше Сійярто заявив, що Угорщина підтримає заявку Швеції на вступ до військового союзу, як тільки Туреччина зробить це.

Угорщина підтримує вступ Швеції до НАТО, і завершення тривалого процесу ратифікації в парламенті в Будапешті залишається чисто "технічним питанням", заявив у вівторок міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Як пише Bloomberg, минулого тижня Сійярто заявив, що Угорщина підтримає заявку Швеції на вступ до військового союзу, як тільки Туреччина, інша сторона, що чинить опір, дасть зрозуміти, що вона також готова зробити це. Туреччина вже дала такий сигнал, хоча Сійярто прямо не згадав про це після свого від'їзду на саміт НАТО у Вільнюсі.

Вступ Швеції до НАТО-подробиці

Президент Туреччини Таїп Ердоган закликав Європейський союз відкрити дорогу для Анкари. Він хоче, щоб рішення ухвалили до того, як турецький парламент схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО. Пізніше президент Туреччини Реджеп Ердоган таки погодився ратифікувати вступ Швеції до НАТО.

Відео дня

Сполучені Штати Америки не вважають, що прагнення Туреччини вступити до Європейського Союзу має перешкоджати вступу Швеції до НАТО. Про це заявили в Державному департаменті США.

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