Ймовірно, Вашингтон готується "віддячити" Анкарі винищувачами F-16.

Вступ Швеції до НАТО буде завершено "найближчими тижнями". Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує CNN.

"Ми не сумніваємося, що це може бути, і це повинно бути, і ми очікуємо, що це буде", — заявив Блінкен на прес-конференції в Швеції.

Видання зазначає, що в понеділок президент США Джо Байден розмовляв з переобраним президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і обговорив можливість продажу Анкарі нових американських винищувачів в обмін на відмову Туреччини від блокування членства Швеції в НАТО.

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Однак Блінкен заявив, що Білий дім розглядає ці два питання окремо одне від одного.

"З нашої точки зору, ми вважаємо, що обидва повинні просуватися вперед і повинні просуватися вперед якомога швидше — тобто приєднання Швеції — і ми будемо просуватися вперед по пакету F-16", — сказав Блінкен.

Проблема членства Швеції в НАТО

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція та Фінляндія, які традиційно зберігали нейтральний статус, подали заявки на вступ до НАТО. Однак Туреччина виступила проти цього, звинувативши ці країни у сприянні терористам, під якими Ердоган розуміє курдських дисидентів.

Після багатомісячних переговорів Туреччина, нарешті, схвалила заявку Фінляндії, що дозволило прийняти країну в НАТО у квітні цього року. Однак заявка Швеції досі не схвалена Туреччиною під приводом того, що Стокгольм не виконав всі вимоги Анкари.

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