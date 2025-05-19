РЛС "Нева" окупанти використовували для моніторингу повітряної та надводної обстановки.

Служба безпеки України знищила ворожу радіолокаційну станцію та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі за допомогою надводних та повітряних дронів.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі СБУ, Служба продовжує розробляти та реалізовувати унікальні спецоперації для очищення акваторії Чорного моря від російських загарбників, їхньої військової техніки та іншого обладнання.

"Зокрема, днями співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах", - розповіли у Службі.

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Так, спершу одну з вишок уразив безпілотник з повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок цієї атаки було знищено РЛС "Нева", яку ворог використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення та житловий блок на вишці.

"У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі", - підкреслили у СБУ.

Дрони у війні з Росією

Як повідомляв УНІАН, раніше Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади наголосив, що війна дронів без людей неможлива, на полі бою і ті, і ті матимуть дедалі більшу вагу.

Він також зауважив, що на дрони намагаються перекладати питання логістики, за рахунок чого можна знизити втрати серед особового складу.

Раніше Команда Головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше презентувала новітні морські дрони, здатні нищити ворожі кораблі та літаки. Йдеться про знамениту "кілерку" кораблів Чорноморського флоту Росії Magura V5; мультифункціональну платформу Magura V6P; дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак, а також модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.

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