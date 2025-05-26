Карстен Бреєр наказав повністю переозброїти німецьку армію до 2029 року.

Глава оборонного відомства Німеччини Карстен Бреєр наказав повністю переозброїти німецьку армію до 2029 року, пише Reuters, посилаючись на відповідну директиву. Згідно з оцінками Бреєра та інших чиновників, до цього часу Росія може відновити свої сили достатньою мірою, щоб атакувати територію НАТО.

Як зазначає видання, у директиві Бреєр встановлює пріоритети для зброї, яка має бути придбана або розроблена насамперед. Серед них, зокрема, зміцнення ППО Німеччини, зокрема, з метою перехоплення безпілотників.

Ще одним пріоритетом є здатність завдавати глибоких точних ударів, ефективно вражаючи цілі на відстані понад 500 кілометрів і далеко за лінією фронту.

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Бреєр наполягає на поповненні запасів боєприпасів Німеччини, і також наказує Німеччині підвищити цільові показники за всіма типами боєприпасів.

Інші пріоритети, перераховані в документі, охоплюють швидке розширення можливостей Німеччини в галузі радіоелектронної боротьби і створення стійкої системи "наступальних і оборонних можливостей" у космосі.

Раніше командувач армії Альфонс Майс сказав, що масштабна соціальна і промислова мобілізація Росії свідчить про те, що російські сили швидко набирають вогневу міць.

"З 2029 року, найпізніше, російські сили будуть здатні на звичайну агресію проти території НАТО у великих масштабах. Але вони можуть почати випробовувати нас набагато раніше", - сказав він.

Європа готується до війни з Росією

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, не хоче миру. Він закликав збільшити кількість резервістів і бути готовими до нападу Москви на НАТО у 2030-х роках.

Також повідомлялося, що Німеччина офіційно почала постійну дислокацію своєї 45-ї танкової бригади в Литві. Це перше таке розгортання з часів Другої світової війни.

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