Глава оборонного відомства Німеччини Карстен Бреєр наказав повністю переозброїти німецьку армію до 2029 року, пише Reuters, посилаючись на відповідну директиву. Згідно з оцінками Бреєра та інших чиновників, до цього часу Росія може відновити свої сили достатньою мірою, щоб атакувати територію НАТО.
Як зазначає видання, у директиві Бреєр встановлює пріоритети для зброї, яка має бути придбана або розроблена насамперед. Серед них, зокрема, зміцнення ППО Німеччини, зокрема, з метою перехоплення безпілотників.
Ще одним пріоритетом є здатність завдавати глибоких точних ударів, ефективно вражаючи цілі на відстані понад 500 кілометрів і далеко за лінією фронту.
Бреєр наполягає на поповненні запасів боєприпасів Німеччини, і також наказує Німеччині підвищити цільові показники за всіма типами боєприпасів.
Інші пріоритети, перераховані в документі, охоплюють швидке розширення можливостей Німеччини в галузі радіоелектронної боротьби і створення стійкої системи "наступальних і оборонних можливостей" у космосі.
Раніше командувач армії Альфонс Майс сказав, що масштабна соціальна і промислова мобілізація Росії свідчить про те, що російські сили швидко набирають вогневу міць.
"З 2029 року, найпізніше, російські сили будуть здатні на звичайну агресію проти території НАТО у великих масштабах. Але вони можуть почати випробовувати нас набагато раніше", - сказав він.
Європа готується до війни з Росією
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, не хоче миру. Він закликав збільшити кількість резервістів і бути готовими до нападу Москви на НАТО у 2030-х роках.
Також повідомлялося, що Німеччина офіційно почала постійну дислокацію своєї 45-ї танкової бригади в Литві. Це перше таке розгортання з часів Другої світової війни.