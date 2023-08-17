З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у морській акваторії Румунії вже виявлено та знешкоджено п'ять морських мін.

Після того, як на румунському узбережжі Чорного моря вибухнула невідома міна, яку прибило в акваторію через військову агресію РФ, у Румунії посили певний контроль.

Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповів незалежний експерт, доцент історичного факультету Бухарестського університету Клаудіу Діджерату.

За його словами, раніше на румунському узбережжі вже виявляли вибухові пристрої, але вибух стався вперше. Як уточнив Діджерату, контроль за акваторією відбувається на національному рівні та у рамках співпраці з НАТО.

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Зокрема, на національному рівні триває прикордонний контроль дельти річці Дунай та ділянки Чорного моря біля України, де спостерігається активність російських військових.

"Окрім наших кораблів та повітряних засобів, ми також взаємодіємо з розвідувальною місією НАТО, також співпрацюємо з Молдовою, Туреччиною та Болгарією. Зараз Румунія посилила контроль на узбережжі, зокрема на курортах, щоб запобігти ризикам для своїх громадян, туристів та комерційних маршрутів на морі", – наголосив експерт.

При цьому він визнає, що 100-відсоткової гарантії мінної безпеки немає.

Також у Румунії приділяють увагу проблемі, пов’язаною з провокаціями російських військових відносно цивільних суден.

Діджерату не виключає, що Румунія допоможе в організації нового "зернового коридору", але це точно буде не військова підтримка, зокрема тому, що ця країна не має потужного флоту.

"Певні задачі можна забезпечити морськими дронами, але цього недостатньо. Однак ми готові надавати Україні безпекову та розвідувальну інформацію", – сказав фахівець.

Вибух в Румунії

Нещодавно на пляжі відомого румунського курорту Костінешть, перед будівлею готелю "Форум", стався потужний вибух. Повідомлялося, що, ймовірно, прямо біля пірсу розірвалася міна. На момент вибуху у воді були люди. На місці події працювали відповідні служби, територію оточили, оскільки в акваторії помітили ще одну міну.

Через вибух люди не постраждали, але інцидент створив певне напружене у суспільстві. Зокрема тому, що подія сталася напередодні Дня морського флоту Румунії.

Речник ВМС ЗС Румунії Корнеліу Павло сказав журналістам, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у морській акваторії Румунії вже виявлено та знешкоджено п'ять морських мін.

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