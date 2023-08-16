Підтримуваний США план передбачає збільшення до жовтня здатності України експортувати чотири мільйони тонн зерна на місяць через річку Дунай.

США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та сусідами Києва щодо розширення використання альтернативних експортних маршрутів для українського зерна.

Як повідомляє WSJ, підтримуваний США план передбачає збільшення до жовтня здатності України експортувати чотири мільйони тонн зерна на місяць через річку Дунай. Більша частина зерна буде відправлена по річці та через Чорне море до сусідніх портів Румунії, а потім відправлена в інші пункти призначення.

Хоча цей маршрут повільніший та дорожчий, він міг би стати альтернативою Чорноморському судноплавному коридору, створеному торік відповідно до угоди з Росією, Туреччиною та ООН.

Відео дня

За словами офіційних осіб, зусилля по збільшенню експортних потужностей України через Дунай робляться паралельно із зусиллями Туреччини та ООН, спрямованими на те, щоб умовити Росію повернутися до угоди по зерну. За словами дипломатів, на президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, який допомагав в укладенні угоди в минулому році, чинять тиск з метою відновлення угоди до того, як на початку вересня почне накопичуватися зібране українське зерно.

США розглядають всі потенційні варіанти, в тому числі військові рішення, для захисту суден, що прямують в українські порти на Дунаї і з них, сказав представник Вашингтона, але відмовився повідомити подробиці стосовно цих варіантів або повідомити, які країни будуть в них брати участь.

"Ми розглянемо все", - сказав чиновник про зусилля щодо захисту судноплавного шляху.

Плани США будуть частково спиратися на ініціативу Європейського Союзу щодо створення автомобільних, залізничних та морських маршрутів, відомих як "смуги солідарності", для максимально безперешкодної доставки зерна та інших вантажів в Україну і з неї.

Ситуація з зерном

17 липня 2023 року Росія вийшла із зернової угоди, заявивши при цьому, що кораблі в Чорному морі вважатимуться такими, що перевозять військові вантажі.

31 липня 2023 року ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду Росії.

9 серпня 2023 року повідомлялося про те, що Ердоган хоче відродити та розширити "зернову" угоду.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що є країна, яка може переконати Кремль повернутися до зернової угоди.

12 серпня 2023 року представник Військово-Морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук заявив про відкритті реєстрації на прохід по тимчасових коридорах для торгових суден у Чорному морі. Незабаром на Prozorro з'явилися послуги з перевезення зерна.

Станом на 14 серпня 2023 року світові ціни на пшеницю пішли вгору. Повідомлялося, що чверть світової торгівлі пшеницею в поточному році припаде на Росію.

Росія переживає складнощі з експортом зерна через те, що її порти переповнені. Значну частку з цих обсягів становить українське зерно, вкрадене з тимчасово окупованих територій.

Вас також можуть зацікавити новини: