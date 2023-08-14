Екстрені служби не виключають, що у воді може перебувати не один небезпечний боєприпас.

Вранці на пляжі відомого курорту Костінешть (Румунія) прогримів потужний вибух, ймовірно, через розрив міни. На місці працювали рятувальники та екстрені служби. Не виключається, що до узбережжя Чорного моря прибило ще більше небезпечних боєприпасів.

Як повідомило digi24.ro, подія трапилася в районі 9:00. Вибух прогримів біля пірсу перед будівлею готелю "Форум".

За словами очевидця події, він бачив багато чорного диму в районі вибуху. Місцевим повідомили, що у воді "щось вибухнуло". При цьому наголошується, що люди на момент інциденту все ще купилися у воді.

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"Нам сказали, що щось вибухнуло. Поліція та пожежники тут. Туристи все ще у воді", - вказав він.

Після інциденту групи оперативного реагування перейшли в підвищену готовність. Туди виїхали фахівці Добруджської інспекції з надзвичайних ситуацій повіту Констанца, а також медики разом з пожежниками. Територію оточили, оскільки в акваторії моря помітили ще одну міну, пишуть ЗМІ.

Як зазначила прес-секретар інспекції Ана-Марія Стійка, через вибух ніхто не постраждав. Однак на місце для обстеження вод узбережжя викликали групу водолазів Військово-Морських сил Румунії.

Відзначається, що Костінешть досить популярний курорт з багатолюдною аудиторією, тому інцидент створив якесь напружене в суспільстві, з урахуванням, що вибух на пляжі стався напередодні Дня морського флоту Румунії.

Речник ВМС Румунії Корнеліу Павло підтвердив у спілкуванні з журналістами, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну місцеві водолази знешкодили п'ять морських мін "у зоні відповідальності Румунії".

До узбережжя Одеси хвилями прибило дві міни

Нагадаємо, 16 червня "вибухонебезпечний сюрприз" у вигляді двох предметів, що нагадують російські міни, прибило до узбережжя Одеси. Їх зафіксували на одному з пляжів Пересипського району.

Тоді предмети знайшли також неподалік прибережного готелю, де відпочиває багато людей. Правоохоронці в черговий раз нагадали, що через дії армії РФ води Чорного моря надзвичайно небезпечні - там дрейфує багато мін.

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