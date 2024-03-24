Виведення з ладу головного вузла зв’язку може завдати бодай тимчасово суттєві проблеми з управлінням усім ЧФ РФ як об’єднанням стратегічного рівня.

Після знищення великих десантних кораблів (ВДК) Чорноморського флоту Російської Федерації "Азов" та "Ямал" у Чорному морі залишилося лише 7 десантних кораблів РФ. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що за підсумками сьогоднішнього ракетного удару в російських загарбників у Чорному морі залишилось усього 7 десантних кораблів, і це включно з тими ВДК, які були перегнані з Балтійського та Північного флотів напередодні вторгнення у лютому 2022 року:

1 корабель проекту 11711: "Петр Моргунов" (Північний флот РФ)

2 кораблі проекту 1171 "Тапир": "Николай Фильченков" та "Орск" (обидва ЧФ РФ)

4 кораблі проекту 775: "Королев" та "Калининград" (обидва Балтійський флот), "Георгий Победоносец" та "Оленегорский горняк" (обидва Північний флот).

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Видання зазначає, що в строю самого Чорноморського флоту РФ тепер формально лишається лише два десантні кораблі, що належать до проекту 1171 "Тапир", та є по суті найстарішими на ЧФ. При цьому раніше пошкоджені десантний корабель ЧФ РФ проекту 775 "Минск" та аналогічного проекту "Оленегорский горняк" зі складу Північного флоту – ще в процесі ураження.

Окремо аналітики звертають увагу на знищення центру зв’язку ЧФ РФ. Вони стверджують, що виведення з ладу головного вузла зв’язку може завдати бодай тимчасово суттєві проблеми з управлінням усім ЧФ РФ як об’єднанням стратегічного рівня.

"Оскільки тут мова про управління одночасно і по "горизонталі" (тобто кораблями та іншими складовими), так і по "вертикалі": в результаті зміни системи підпорядкування Чорноморський флот тепер підпорядковується не штабу Південного військового округу ЗС РФ в Ростові, а Москві при "посередництві" головнокомандуючого ЧФ РФ. Тобто Кремлю ледь чи не напряму", - йдеться у статті.

Атака на кораблі ЧФ РФ

Напередодні в тимчасово окупованому Криму було уражено великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов" Чорноморського флоту Російсьуої Федерації. Також під удар потрапив центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури ЧМ РФ.

Згодом у мережі з'явилися кдри того, як Україна пошкодила вузол Чорноморського флоту РФ у Криму.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, "Азов" і "Ямал" були останніми "робочими тюленями" проекту 775 Росії.

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