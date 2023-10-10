Він заявив, що проектувальники цієї операції "розумні і талановиті".

Вищий керівник Ірану Алі Хаменеї публічно підтримав криваву атаку терористів ХАМАС на Ізраїль та їхні звірства проти громадян цієї країни.

Заява аятоли з'явилася в його офіційному Twitter-акаунті. Іранський лідер цинічно заявив, що атака проти ізраїльтян - це "героїчний подвиг" та "непоправна поразка сіоністського режиму у військовому плані та у плані розвідки".

"Ми цілуємо в лоб і цілуємо руки розумних та талановитих проектувальників операції "Буря Аль-Акси" та палестинської молоді і пишаємося ними", - заявив Хаменеї.

Також він назвав "пустослів'ям" твердження, що за атакою стоять не лише палестинці.

Роль Ірану у війні в Ізраїлі - що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, президент Ірану Ебрагім Раїсі вітає "блискучі і вражаючі перемоги палестинського опору" (напад на Ізраїль) в телефонній розмові з лідером "Ісламського джихаду" Зіядом Нахале.

Водночас ізраїльська влада отримала інформацію, що палестинські бойовики руху ХАМАС почали планувати напад принаймні рік тому за ключової підтримки іранських союзників, які надали військову підготовку та логістичну допомогу, а також десятки мільйонів доларів на зброю. За словами офіційних осіб, Іран "широко замішаний" у підтримці палестинських бойовиків, але ніяких доказів його прямої участі в різанині в Ізраїлі не виявлено.

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