Засновник Facebook і Meta Марк Цукерберг будує бункер за $100 млн на Гаваях, повідомляється в розслідуванні Wired.
Комплекс на острові Кауаї буде складатися з понад десяти будівель з двома центральними особняками, які будуть з'єднані тунелем, що веде до підземного сховища площею 5 тис.кв. футів з аварійним люком, до якого можна дістатися за допомогою сходів.
На території маєтку буде розміщений резервуар для води діаметром 55 футів і висотою 18 футів, а ранчо і сільське господарство площею 1,4 тис. акрів вже готові до вирощування їжі.
Майбутній маєток оточує стіна висотою 1,8 м, кожен робітник підписує договір про нерозголошення. Укриття вже почали будувати. Це один з найдорожчих проектів індивідуального будівництва в історії.
Діяльність Цукерберга - деталі
Компанія Meta Марка Цукерберга розробляє нову потужну систему штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом. Цукерберг хоче, щоб система штучного інтелекту була такою ж потужною, як GPT-4, який OpenAI запустив у березні.
Раніше Meta Platforms, Inc. (колишня Facebook, Inc .) спільно з британською службою допомоги Revenge Porn Helpline представила спеціальний сервіс для захисту користувачів від "порнопомсти" - публікації інтимних фото людини без її дозволу.