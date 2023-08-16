Мільярдери продовжують звинувачувати один одного у зриві двобою.

Американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск пожартував над Марком Цукербергом та розписав своє бачення поєдинку. Про це він написав у X (колишній Twitter).

"Я пожартував на X про бій із Цуком. Потім Цук сказав: "Надішли мені місце". Італія люб'язно запропонувала Колізей. Цук відмовився", - написав Маск.

За його словами, він запропонував будинок Цукерберга як "безпечне місце".

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"Чи існує місце, де він буде битися?" - написав Маск.

Двобій Ілона Маска та Марка Цукерберга - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у публічній переписці з одним із своїх підписників Ілон Маск жартома написав, що готовий "до бійки в клітці" з Марком Цукербергом. Цукерберг у відповідь написав: "Надішли мені місце".

11 серпня Ілон Маск заявив, що домовився з італійською владою про місце запланованого бою з Марком Цукербергом. За словами Маска, він спілкувався з прем’єр-міністром Італії та міністром культури. Та підтвердив чутки, що місцем для бою можуть стати руїни давноримського Колізею. Він також відмітив, що поєдинок транслюватимуть у прямому ефірі соцмережі, що належать бійцям – X (колишній Твіттер), Facebook та Instagram.

Пізніше Цукерберг заявив, що Маск "несерйозно" ставиться до ідеї провести бій, тому він шукатиме іншого опонента. За словами Цукерберга, якщо Маск коли-небудь серйозно поставиться до справжньої дати та офіційної події, він знає, як зв'язатися з Марком.

Ілон Маск в свою чергу відреагував на цей пост у соцмережі X (в минулому Twitter), назвавши Цукерберга "курчам".

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