Також Данілов назвав Путіна серійним убивцею.

Після рішення суду в Гаазі видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви стане непростим завданням для китайських дипломатів.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону. "Щодо оголошеного візиту лідера КНР до Москви: думаю, що для Китаю буде досить непроста ситуація. Непроста ситуація – (зустрітися – ред.) з людиною, яку підозрює Міжнародний кримінальний суд (МКС) у злочині стосовно українських дітей", - пояснив свою точку зору Данілов.

Він зазначив, що хоча Китай і не є учасником Римського статуту МКС, все одно ця зустріч буде непростим завданням для Китаю.

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Крім цього, секретар РНБО назвав Путіна маніяком через систематичне вбивство українців. "За наказом Путіна на території України фізично вбито 500 дітей, які не брали участі в військових операціях, не мають стосунку до абсурду, який придумали в РФ. Путін - це серійний вбивця, це маніяк. Чому маніяк? Маніяк – це ж убивця, який повторно вбиває і отримує від цього насолоду", – сказав Данілов.

Нагадаємо, візит Сі Цзіньпіна у РФ для зустрічі з Путіним заплановано на 20-22 березня.

Ордеру на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна через звинувачення в депортації українських дітей у Росії. Його можуть арештувати на території країн, які ратифікували Римський статут.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав неприйнятним видачу ордера на арешт Путіна.

На це рішення також відреагував і український президент Володимир Зеленський. Він назвав його історичним і таким, що має перспективу.

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