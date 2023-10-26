Він зауважує, що між Україною та США як між партнерами немає жодних таємниць.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував бажання спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Майкла Джонсона перевіряти допомогу від США, зауваживши, що це "природна річ".

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо обрання Джонсона спікером Палати представників та того, наскільки Джонсон може щось змінювати у збройній підтримці України та в контексті голосування за об'єднаний пакет допомоги для України й Ізраїлю.

"Перше голосування вже відбулося після обрання нового спікера. Голосування перше було відносно Ізраїлю – вони відразу засудили ту агресію, яка була з боку "ХАМАСу" відносно Ізраїля", - зазначив секретар РНБО.

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Говорячи про саме обрання нового спікера, Данілов зауважив, що це каже про те, що відповідна інституція почне працювати повноцінно, що для України є "дуже позитивним сигналом".

"Те, що стосується голосування, - я більш ніж впевнений, що буде продовжена співпраця, буде продовжена допомога. Єдине що, що заяви, які зробив спікер, - що вони хотіли б перевіряти ті гроші, ту допомогу, яку вони надають, - це абсолютно природна річ. Ми залюбки готові надати будь-яку інформацію відносно тієї допомоги, яку ми отримуємо, зокрема й від Сполучених Штатів", - сказав він.

Секретар РНБО додав, що між Україною та США як між партнерами немає жодних таємниць. "І я думаю, що це не вплине на наші відносини зі Сполученими Штатами, на отримання нами допомоги", - зауважив Данілов.

У США нарешті обрали нового спікера Палати представників

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Палата представників США проголосувала за обрання спікером республіканця Майка Джонсона від штату Луїзіана.

51-річний конгресмен замінив на цій посаді спікера Кевіна Маккарті, за відставку якого американські законодавці проголосували на початку жовтня.

Президент США Джо Байден привітав Джонсона з обранням на посаду та закликав його сприяти схваленню додаткового фінансування, де зокрема йдеться і про гроші для України.

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