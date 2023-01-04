У РНБО наголосили, що пропозиції віддати українську територію агресорі - це повне божевілля.

Президент Франції Еммануель Макрон може віддати російському лідеру Володимиру Путіну Бордо, якщо він хоче вести переговори з агресором про "гарантії безпеки" та йти на поступки.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону. За його словами, подібні пропозиції є божевіллям.

"Якщо хтось вважає, що нам треба вибачитись і віддати їм Крим, Донецьку, Луганську області, то це повне божевілля. Більше того, я не можу зрозуміти, яким чином ви з терористами розмовляєте. Ось уявіть собі, сідає за стіл Байден та Усама бен Ладен і вони розпочинають переговори про гарантії Усама бен Ладену", - обурився Данілов.

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Секретар РНБО також звернувся до Макрона, коментуючи його пропозицію щодо поступок Росії та збереження репутації Путіна.

"І коли ви кажете, що з ним потрібно про щось говорити, йому потрібно давати якісь гарантії - ну віддайте йому Бордо, своє віддавайте. Наше не треба, ми самі розберемося", - підсумував він.

Гарантії безпеки для Росії

На початку грудня Макрон висловився про необхідність надати Росії гарантії безпеки після закінчення війни проти України. Він вважає, що такі гарантії в контексті розширення НАТО у майбутніх переговорах між Україною з її союзниками і Росією стануть одним із питань, від яких залежатиме мир.

Ця пропозиції викликала критику та обурення у низки світових лідерів. Тоді ж Данілов наголосив, що гарантією безпеки для РФ можна вважати те, що європейська судова система є гуманною і вирок в Гаазі не передбачає смертної кари. Він наголосив, що нині треба гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки.

Попри критику, Еммануель Макрон продовжує наполягати, що якщо Росія не отримає гарантії безпеки від Заходу, нова війна охопить весь європейський континент.

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