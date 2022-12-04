Секретар РНБО наголосив, що зараз треба гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки.

Гарантією безпеки для РФ можна вважати те, що європейська судова система є гуманною і вирок в Гаазі не передбачає смертної кари. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Facebook.

"Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари", - висловив свою думку Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що нині треба гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки.

Відео дня

"Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована т.зв. Росія – найкраща гарантія миру для Європи та світу", – підсумував Данілов.

Так прокоментував Данілов заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо її президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Воєнні злочини РФ в Україні

Російська влада неодноразово відкидала звинувачення у скоєнні воєнних злочинів. Незважаючи на численні свідчення зворотного, в тому числі зафіксовані міжнародними організаціями, Москва продовжує стверджувати, що завдає ударів тільки по військових об'єктах.

У вересні із закликом створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, імовірно, скоєних Росією під час вторгнення в Україну, виступила головуюча в ЄС Чехія. Це було зроблено після того, як армія України звільнила від російської окупації місто Ізюм Харківської області й виявила поруч з ним сотні могил убитих і закатованих тортурами людей. Місцева влада заявила про свідчення воєнних злочинів.

На створенні трибуналу за зразком Нюрнберзького процесу над нацистськими військовими злочинцями після Другої світової війни ще в березні наполягали колишні прем'єр-міністри Великобританії Гордон Браун і Джон Мейджор, а також ряд інших політиків, вчених і юристів. Власне розслідування проти влади Росії, а можливо і президента Володимира Путіна, також веде Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Вас також можуть зацікавити новини: