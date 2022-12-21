Французький президент пояснив свою позицію щодо гарантій для Росії.

Якщо Росія не отримає гарантії безпеки від Заходу, нова війна охопить весь європейський континент. Таку думку висловив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю каналу TF1 / LCI.

"День миру потребуватиме обговорення. В першу чергу гарантій Україні, її територіальної цілісності, її довгострокової безпеки. Але також і для Росії як сторони перемир'я і мирного договору", — вважає Макрон.

На думку французького президента, відмова надати Росії такі гарантії провокує "інтегральну війну, яка охопить весь континент".

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"Одним із суттєвих моментів є страх Росії перед тим, що НАТО підійде до її дверей, це розгортання зброї, яка може загрожувати їй", — зазначив Макрон.

Ідея Макрона про гарантії безпеки для Росії

На початку грудня президент Франції виступив з пропозицією надати Росії гарантії безпеки після того, як закінчиться поточна війна проти України. Зокрема він згадав гарантії з питання розширення НАТО.

Ідея Макрона про гарантії для Росії викликала бурхливу критику в Європі, не кажучи вже про Україну.

"Росія є агресором, є порушником порядку, порушником миру, який використовує старі радянські методи. Якщо хтось і потребує гарантій безпеки, то це Україна і держави Центрально-Східної Європи перед обличчям російської агресивної політики", – заявили в МЗС Польщі.

Пізніше дипломати Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини в письмовому вигляді висловили Макрону свою незгоду.

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