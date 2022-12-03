На думку президента Франції, розширення НАТО стане одним з основних питань обговорення.

В майбутніх переговорах між Україною з її союзниками і Росією одним з питань, від яких залежатиме мир, стане розширення НАТО. РФ потрібно надати "гарантії власної безпеки", коли вона повернеться за дипломатичний стіл. Однак вирішувати, за яких умов почнуться переговори, повинен Київ.

Такими заявами відзначився президент Франції Емануель Макрон в інтерв'ю виданню TF1. Він сказав, що хотів би надати Росії "гарантії власної безпеки, коли вона повернеться за стіл переговорів". Це стосується питання майбутніх масштабів НАТО. Водночас Макрон підтримує Україну в плані початку переговорів. Президент Франції вважає, що саме Київ повинен вирішувати, за яких умов їх проводити.

"Ви думаєте, що коли нам довелося пережити захоплення Ельзасу і Лотарингії, ми б хотіли, щоб світовий лідер сказав нам зробити те чи це? (...) Це український народ повинен вирішувати сам і вирішувати на яких умовах, як, коли, а не ми", — заявив Макрон.

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Однак питання майбутньої безпеки в Європі залежить саме від дій західних країн, вважає президент Франції.

Останні заяви Макрона про війну

У середині листопада президент Франції звернувся до азіатських країн. Він закликав їхні уряди сильніше тиснути на Росію, щоб війна в Україні закінчилася.

"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, в якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", — повідомив Макрон під час прес-конференції в Єгипті на саміті COP27.

Президент Франції також заявив, що в Росії маніпулюють релігією. Політики роблять це заради виправдання своїх дій.

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