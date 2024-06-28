Президент США Джо Байден визнав, що не найкращим чином виступив на дебатах із Дональдом Трампом, але не планує виходити з президентських перегонів.
"Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв'язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", - заявив президент США, виступаючи на заході в Північній Кароліні, передає Reuters.
Також він заявив, що націлений на перемогу, зокрема, в Північній Кароліні.
"Я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Ставки занадто високі", - додав Байден.
Дебати Байдена і Трампа - деталі
Виступ президента США відбувся наступного дня після його дебатів із Дональдом Трампом, на яких Байден виступив не найкращим чином.
УНІАН повідомляв, як вплинули дебати Байдена і Трампа на вибір американців. За даними CNN, тільки 5% опитаних сказали, що дебати змінили їхню думку про те, за кого голосувати. Проте Байден "не вибуває" з перегонів 2024 року. Про це заявив офіційний представник передвиборчої кампанії чинного глави Білого дому Сет Шустер.
Кабінет президента США Джо Байдена має застосувати 25-ту поправку Конституції, щоб змусити його піти у відставку після "катастрофічних дебатів напередодні ввечері". Про це заявив спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон.