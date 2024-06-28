За словами Байдена, він би не став балотуватися на посаду знову, якби не вірив, що зможе виконати свою роботу.

Президент США Джо Байден визнав, що не найкращим чином виступив на дебатах із Дональдом Трампом, але не планує виходити з президентських перегонів.

"Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв'язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", - заявив президент США, виступаючи на заході в Північній Кароліні, передає Reuters.

Також він заявив, що націлений на перемогу, зокрема, в Північній Кароліні.

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"Я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Ставки занадто високі", - додав Байден.

Дебати Байдена і Трампа - деталі

Виступ президента США відбувся наступного дня після його дебатів із Дональдом Трампом, на яких Байден виступив не найкращим чином.

УНІАН повідомляв, як вплинули дебати Байдена і Трампа на вибір американців. За даними CNN, тільки 5% опитаних сказали, що дебати змінили їхню думку про те, за кого голосувати. Проте Байден "не вибуває" з перегонів 2024 року. Про це заявив офіційний представник передвиборчої кампанії чинного глави Білого дому Сет Шустер.

Кабінет президента США Джо Байдена має застосувати 25-ту поправку Конституції, щоб змусити його піти у відставку після "катастрофічних дебатів напередодні ввечері". Про це заявив спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон.

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