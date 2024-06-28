Спікер Палати представників пропонує застосувати 25-ту поправку до Конституції США.

Кабінет президента США Джо Байдена має застосувати 25-ту поправку Конституції, щоб змусити його піти у відставку після "катастрофічних дебатів напередодні ввечері". Про це заявив спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон, повідомляє New York Post.

За його словами, "наші супротивники, як і всі ми, бачать слабкість Білого дому".

"Багато людей запитують про застосування 25-ї поправки прямо зараз, тому що це тривожна ситуація. Я б просив членів Кабінету перевірити свої серця. Я б теж запанікував, якби сьогодні був демократом, і це був мій кандидат. Думаю, вони знають, що у них серйозна проблема", - сказав Джонсон. Відео дня

При цьому він підкреслив, що "справа не лише в політиці, не лише в Демократичній партії — це вся країна".

"У нас тут серйозна проблема, тому що у нас є президент, який, судячи з усього, не справляється зі своїм завданням", - резюмував політик.

Як відомо, 25-та поправка, запропонована Конгресом у 1965 році після вбивства Джона Кеннеді та ратифікована Штатами через два роки, дозволяє Кабінету чинного президента оголошувати главу Білого дому непридатним для виконання обов’язків на посаді - і його наступником стає віце-президент.

Дебати Байдена і Трампа 28 червня - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, як вплинули дебати Байдена і Трампа на вибір американців. Так, за даними CNN, лише 5% опитаних сказали, що дебати змінили їхню думку про їхнього фаворита.

Між тим політичний оглядач Томас Фрідман рекомендував чинному главі Білого дому знятися з президентських перегонів, адже "Байден, хороша людина і хороший президент, не має права балотуватися на переобрання".

Згодом представник передвиборної кампанії чинного глави Білого дому Сет Шустер заявив, що Байден не зніме свою кандидатуру після невдалих дебатів.

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