Партнери побоюються, що Китай та Росія можуть використати це.

Виступ Джо Байдена на президентських дебатах викликав занепокоєння американських союзників, особливо в НАТО та Європі.

Причину таких хвилювань пояснює редактор CNN з питань британської та європейської політики Люк Макгі. За його словами, мова не йде про здатність Байдена ухвалювати рішення, оскільки серед союзників поширена думка, що він - розсудлива людина, яка оточує себе розсудливими людьми.

За словами журналіста, партнерів не схвилював і той факт, що "спотикання" президента "забезпечили" Трампу другий термін - з такою тривожною перспективою вони вже змирилися. Насправді союзники Штатів занепокоєні здатністю Вашингтона забезпечувати стабільність. Зокрема, зняття кандидатури Байдена може дозволити Китаю та Росії "накинутися" на американську демократичну систему, змусивши її виглядати слабкою на фоні автократій.

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"Уявіть, що ці розмови відбуваються після того, як Байден здобув другий термін. Постійні спекуляції щодо його здатності керувати країною і за кордоном можуть бути необґрунтованими на політичному рівні, але вони, безсумнівно, призведуть до розколу, недовіри і паніки протягом усього другого терміну його перебування на посаді", - йдеться у статті.

Ефективна відповідь на виклики щодо України, Близького Сходу чи Індо-Тихоокеанського регіону вимагає стабільності. Водночас виступ Байдена викликав "законні питання" про те, чи не є він занадто старим для цієї роботи, підкреслює Макгі.

"Якщо галас і питання щодо здатності Байдена керувати державою триватимуть, союзники побоюються, що він не зможе - справедливо чи несправедливо - забезпечити стабільність, якої Захід відчайдушно потребує в цей непевний час", - додав журналіст.

Дебати Байдена і Трампа

Нагадаємо, 27 червня відбувся перший раунд передвиборчих дебатів кандидатів в президенти. Виступ діючого лидера Штатів активно критикували, політичний оглядач NYT Томас Фрідман закликав його вийти з перегонів.

Байден заявив, що вірить у здатність перемогти, хоча й визнав, що "не веде дебати так добре, як раніше".

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