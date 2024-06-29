За словами соціологів, симпатії громадян США здебільшого залишилися незмінними.

Чинний президент США Джо Байден показав "погану гру" на перших загальних президентських дебатах у четвер увечері. Безсумнівно, такою була думка багатьох експертів, які реагували в режимі реального часу, але завдяки новому опитуванню 538/Ipsos стала відома думка американських виборців.

Зазначається, що те, що хрипкий і невтішний виступ Байдена одразу викликав у багатьох демократів паніку щодо їхніх шансів на перемогу в листопаді, опитування показало, що дебати не змінили думки багатьох виборців щодо жодного з кандидатів.

Так, Трамп виявився явним переможцем дебатів - 60% відзначили, що екс-глава Білого дому виступив краще, при цьому лише 21% респондентів сказали, що переміг Байден. 19% не визначилися з відповіддю.

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При цьому, коли американців запитали, за яких кандидатів вони планують проголосувати, з’ясувалося, що виборці практично не змінили свої рішення.

Зокрема, Байден втратив тільки невелику частку потенційних виборців: після дебатів 46,7% потенційних виборців заявили, що розглядають можливість проголосувати за нього, що на 1,6 відсоткових пункта нижче, ніж було до дебатів.

При цьому підтримка Трампа залишилася майже незмінною: частка потенційних виборців, які заявили, що планують проголосувати за Трампа після дебатів, зросла з 43,5% до лише 43,9%.

Перші дебати Байдена і Трампа - останні новини

Провал Байдена на дебатах збентежив союзників Америки в Євросоюзі. Як пише Bloomberg, у Європі натякають, що демократам потрібно щось вирішувати з їхнім кандидатом на листопадових виборах.

Також УНІАН повідомляв, як вплинули дебати Байдена і Трампа на вибір американців. За інформацією CNN, лише 5% респонеднтів зазначили, що дебати змінили їхню думку про те, за кого голосувати.

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