Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями надвеликих ракетних установок.

Північна Корея провела випробування систем залпового вогню, здатних нести ядерну зброю. У Південній Кореї вважають, що ці навчання могли стати для Пхеньяна способом продемонструвати свої новітні ракети Росії для подальшого продажу.

Видання Bloomberg пише, що в понеділок, 18 березня, Північна Корея провела випробування "надвеликих реактивних систем залпового вогню" під час навчань, покликаних довести "міць і реальні бойові можливості системи озброєння".

Зазначається, 600-міліметрові ракети були випущені залповим способом із шести пускових установок. Експерти з озброєнь кажуть, що це були, найімовірніше, балістичні ракети малої дальності KN-25 з того самого сімейства зброї, яку Кім відправив Росії для війни проти України.

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Міністр оборони Південної Кореї Сін Вонсік сказав, що незрозуміло, чи були ці навчання спрямовані на зміцнення передових сил Пхеньяна, чи на відпрацювання того, як Кремль може використовувати ракети для нападу на Україну.

"Велика ймовірність того, що це остаточні випробування перед експортом до Росії", - сказав Шин.

На фотографіях, опублікованих у держЗМІ, Північна Корея показала шість ракет, запущених в один час. Південна Корея і Японія зафіксували два запуски з різницею приблизно в 40 хвилин: Токіо заявив, що бачив три ракети, а Сеул - що було випущено понад шість ракет, що може свідчити про складність відстеження цих ракет.

Шин Чон Ву, дослідник з аналітичного центру Korea Defense and Security Forum, каже, що важко точно виявити всі ракети за допомогою радара, коли вони летять у такій близькості.

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США, Південна Корея та інші країни звинуватили Північну Корею у відправленні в Росію новітніх балістичних ракет з ядерним зарядом, які легко заховати, швидко розгорнути і важко збити.

Судячи із зображень, наданих США, це Hwasong-11 - широкий клас балістичних ракет малої дальності, які можуть надійно вражати цілі з високим ступенем точності. Ці ракети мають дальність польоту від 380 до 800 кілометрів. KN-25 належить до цього класу. Ракета має дальність близько 380 кілометрів і була вперше випробувана у 2019 році.

У березні прокуратура Харкова заявила, що з початку вторгнення російські війська близько 50 разів обстрілювали Україну північнокорейськими ракетами, надавши документи на ракети Hwasong-11.

Міністр оборони Південної Кореї Шин сказав, що Північна Корея відправила близько 7000 контейнерів зі зброєю, які вміщують близько 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм.

Натомість Росія постачає Північній Кореї продовольство, сировину і деталі, що використовуються при виробництві зброї. За словами південнокорейського міністра, продовольча допомога допомогла Кіму стабілізувати ціни на товари першої необхідності. Якщо постачання зброї збільшиться, Росія, найімовірніше, відправить Кіму ще більше військових технологій, що збільшить загрозу Пхеньяну для регіону, додав він.

Вартість однієї тільки артилерії, ймовірно, становить кілька мільярдів доларів, і допомога Росії може стати найбільшим поштовхом для економіки Північної Кореї з моменту приходу Кіма до влади. Москва і Пхеньян заперечують звинувачення в постачанні зброї, незважаючи на безліч супутникових фотографій, опублікованих дослідницькими групами та урядом США, які показують потік зброї з Північної Кореї в Росію, а потім на звалища боєприпасів біля кордону з Україною.

Ракети Hwasong-11 коштували близько 5 мільйонів доларів за штуку, згідно з даними, зібраними Корейським інститутом оборонного аналізу та опублікованими у 2022 році. Але відтоді Кім збільшив обсяги виробництва, що, ймовірно, призвело до зниження їхньої вартості.

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