Російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.

Служба безпеки України задокументувала факти повітряних атак РФ на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї.

Як повідомив прес-центр СБУ, мова йде про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР. За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.

В спецслужбі поінформували, що внаслідок ворожих "прильотів" загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще більше ста цивільних – отримали тяжкі поранення.

"Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя. Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді від ворожої атаки загинуло 4 мешканців столиці, ще понад 50 – перебувають у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як заявили в СБУ, росіяни вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів. Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення.

"Наразі всі ці факти документуються слідчими Служби безпеки у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ⁠ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни). Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії", - наголосили в СБУ.

Ракети з Північної Кореї проти України - останні новини

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук заявив, що Північна Корея, передавши Росії свої балістичні ракети малої дальності, використовує Україну як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд. Він нагадав, що надані Північною Кореєю ракети малої дальності були випущені по Україні в грудні та січні.

Представник Південної Кореї заявив, що Південна Корея "рішуче засуджує" це, і попередив, що "експортуючи ракети до Росії, Північна Корея використовує Україну як полігон для випробування своїх ядерних ракет".

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