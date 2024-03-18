Раныше КНДР покладалася на кораблі, але зараз все частіше використовує залізницю для транскордонних поставок зброї в Росію.

Північна Корея з минулого року відправила в Росію близько 7000 контейнерів, наповнених боєприпасами та іншою військовою технікою, щоб підтримати її у війні в Україні. Як пише The Times, таку заяву зробив міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік.

Раніше чиновники США та Південної Кореї звинуватили КНДР в постачанні Росії артилерійських снарядів, ракет та іншого обладнання, тоді як і Москва, і Пхеньян заперечують існування угоди про постачання зброї між країнами.

При цьому, за словами південнокорейських чиновників та приватних експертів, в обмін на це Північна Корея, ймовірно, отримала вкрай необхідну продовольчу та економічну допомогу, а також військову допомогу, спрямовану на модернізацію сил Кім Чем Ина.

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Міністр оборони Південної Кореї заявив, що спочатку Північна Корея покладалася на кораблі, але зараз все частіше використовує залізницю для поставок зброї в Росію через їхній сухопутний кордон.

При цьому в обмін на відправку, можливо, кількох мільйонів артилерійських снарядів та інших припасів, Північна Корея отримала понад 9000 російських контейнерів, ймовірно, наповнених допомогою, сказав Шін. Він висловив підозру, що Росія могла забезпечувати Північну Корею паливом, всупереч санкціям Ради Безпеки ООН, які жорстко обмежують імпорт нафти та нафтопродуктів у країну.

КНДР постачає зброю в Росію

Восени 2023 року в російських окупантів почали з'являтися снаряди північнокорейського виробництва. За оцінками аналітиків, Росія отримала щонайменше мільйон снарядів з КНДР, а також деяку кількість балістичних ракет.

Крім того, кілька російських суден з осені 2023 року виконували регулярні рейси між портами Північної Кореї та Росії, перевозячи контейнери, як вважається, з боєприпасами. Однак уже у лютому ці перевезення припинилися.

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