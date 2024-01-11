З вересня 2022 року по травень 2023 року понад 2400 українських дітей у віці від 6 до 17 років були депортовані до Білорусі з окупованих територій України.

Десятки українських дітей були вивезені до Білорусі і відправлені на "навчання з виживання в надзвичайних ситуаціях" з білоруськими військовими.

Як пише Politico, державний телеканал "Білорусь 4 Могильов" повідомив у середу, що 35 дітей з міста Антрацит на сході України, яке Росія окупувала з 2014 року, були відправлені до східного білоруського міста Могильов, де їх навчали "як поводитися в екстремальних ситуаціях" під час навчань з білоруськими військовими.

"У звіті показано, як діти - деякі з них одягнені в спортивні костюми з російськими прапорами на рукавах - тримаються один за одного і закривають обличчя під час пожежних навчань", - пише видання.

Відео дня

Викрадення дітей з України: що відомо

Нагадаємо, що в середині березня Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової та Путіна. Їх звинувачують незаконній депортації українських дітей.

Влітку депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт Лукашенка за причетність до незаконного вивезення дітей.

Дослідження Єльського університету показало, що з вересня 2022 року по травень 2023 року понад 2400 українських дітей у віці від 6 до 17 років були депортовані до Білорусі з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, які окуповані російськими військами.

Вас також можуть зацікавити новини: