Відповідні правки до Кримінального кодексу запропонував комітет Держдуми РФ.

У Кремлі пропонують внести правки до Кримінального кодексу про довічне покарання за держзраду. Нагадаємо, що відповідне звинувачення місцеві правоохоронці інкримінують росіянам "направо і наліво".

Про це розповів глава комітету з безпеки та протидії корупції Держдуми РФ Василь Піскарьов у своєму Telegram. Чиновник уточнив, що відповідний план щодо того, як ще більше "затягнути зашморг" громадянам РФ, місцеві депутати підготували до першого читання законопроекту "232768-8", який вже встигли прийняти.

"Ми пропонуємо встановити довічне позбавлення волі за державну зраду", - заявив він.

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За словами Піскарьова, правки в закон припускають відразу кілька "нововведень", крім збільшення термінів покарання.

"По-перше, передбачає його відбування в установах з особливим режимом ув'язнення, і по-друге, право на умовно-дострокове звільнення у тих, хто засуджений довічно, з'являється не раніше, ніж через 25 років і за умови зразкової поведінки", - вказав він.

Утиски за статтею за держзраду в Росії

Нагадаємо, що під приводом звинувачення в "державній зраді" російські силовики часто просто залякують і позбавляються від тієї частини населення, яка висловлює невдоволення діями Кремля й критикує війну проти України.

Нещодавно правоохоронці заарештували мешканку Москви, звинувативши її в донатах для ЗСУ. Так "співпало", що свої звинувачення ФСБ РФ пред'явила в момент, коли вона зважилася покинути Росію.

Також нещодавно на утиски поскаржилися місцеві вчені: вони змушені звітувати про кожен свій крок, щоб не "отримати" статтю.

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