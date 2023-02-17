Він повинен буде провести в колонії п'ять з половиною років.

В окупованому Криму засудили до п'яти з половиною років колонії та примусового лікування жителя Санкт-Петербурга, яких хотів вступити до Збройних Сил України.

Як повідомляють у "Верховному Суді" Республіки Крим, його визнали винним у приготуванні до державної зради. Повідомляється, що росіянин виступав проти війни і хотів поїхати в Україну, щоб воювати на боці української армії.

"З цією метою він через мережу Інтернет знайшов представників добровольчого військового підрозділу, учасники якого здійснювали вербування та організацію виїзду на територію України громадян Російської Федерації. Від них підсудний отримав інструкції щодо прямування до місця дислокації даного підрозділу, інформацію про необхідність придбання камуфльованої форми і медикаментів, відеозаписи з набуття навичок поводження зі стрілецьким озброєнням і т.д", - йдеться в повідомленні.

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Чоловіка затримали в Сімферополі. Суд засудив його до 5,6 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму і обмеження волі на 1 рік після цього.

Крім того, чоловікові призначили примусове спостереження і лікування у лікаря-психіатра в амбулаторних умовах.

У РФ переслідують за антивоєнну позицію

Нагадаємо, що раніше в Росії винесли вирок активісту, який звинуватив уряд у розв'язуванні агресивної війни проти України.

Опозиціонера Іллю Яшина засудили до 8,5 років колонії за поширення "фейків" про російську армію.

Блогерку Вероніку Білоцерківську, яка виступила проти війни, заочно засудили до 9 років колонії.

А депутат Красносельського району Москви Олексій Горінов отримав 7 років позбавлення волі за заклик зупинити війну і вивести російські війська з території України.

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