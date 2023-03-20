Вчених в Росії систематично саджають до в'язниці у справах про держзраду.

У Росії вчених почали перевіряти на благонадійність після серії випадків "державної зради".

Телеграм-канал "Ненаучный Городок" опублікував копію листа, який керівництво Інституту нафтогазової геології та геофізики Сибірського відділення РАН розіслало своїм співробітникам. Від них зажадали вказати всіх осіб, з якими вони постійно проживають на одній житлоплощі, незалежно від спорідненості і місця прописки.

Необхідність збору особистих відомостей чиновники інституту пояснили "геополітичною обстановкою" і послалися на розпорядження уряду Новосибірської області. Самі відомості потрібні нібито для того, щоб їх використовувати в разі евакуації населення при надзвичайних ситуаціях.

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Як пише The Moscow Times, даний процес можна розглядати в контексті кримінального переслідування вчених, арешти яких хвилею прокотилися по Росії. За останній рік влада заарештувала безліч вчених у справах про державну зраду.

Частина з цих вчених знаходяться в СІЗО, деякі вже отримали тюремні строки, є кілька випадків, коли вчені вмирали в СІЗО, не дочекавшись вироку.

Політичні репресії в Росії

У Росії діють спеціальні закони, які забороняють критикувати російське вторгнення в Україну і в цілому говорити хоч щось погане про російську армію або згадувати про російські військові злочини в Україні. Нещодавно в РФ заборонили "дискредитувати" навіть найманців "Вагнера".

Втім, самі росіяни, здається, зовсім не проти такої ситуації. Вони активно пишуть доноси, звинувачуючи один на одного в антиросійській позиції. Доноси пишуть навіть на дітей.

При цьому російська поліція влаштовує справжнє свавілля навіть без всяких "законів про дискредитацію". Днями силовики увірвалися в московські бари, власників яких підозрюють у проукраїнській позиції. Поліцейські погрожували відвідувачам кувалдами та електрошокерами, змушуючи їх співати рашистські пісні.

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