Обвинувачену москвичку затримали при спробі покинути країну.

У Росії вперше висунули звинувачення в державній зраді за фінансову допомогу Збройним силам України.

Лефортовський суд Москви заарештував фігурантку справи, місцеву жительку на два місяці, пишуть російські ЗМІ.

"Припинено протиправну діяльність мешканки Москви, причетної до вчинення державної зради у формі надання фінансової допомоги Збройним силам України в діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, – злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії", – повідомляє ФСБ РФ.

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Відомо, що жінку затримали в Москві при спробі виїхати з країни. Ім'я та інші деталі справи не повідомляються.

Переслідування за допомогу ВСУ

Країна-агресор переслідує росіян і жителів окупованих територій України за прояви допомоги Збройним силам України.

Так, у захопленому Мелітополі (Запорізька область) російські окупанти влаштували судилище над жінкою, яка перерахувала кошти на допомогу українській армії.

В окупованому Криму жителя Санкт-Петербурга, який збирався вступити в українську армію, засудили до позбавлення волі та примусового лікування.

Ще у лютому 2022 року, невдовзі після вторгнення РФ в Україну Генеральна прокуратура Росії заявила, що за надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої України на росіян чекає покарання за статтею 275 Кримінального кодексу Російської Федерації (державна зрада). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років. Однак, за інформацією правозахисного проекту "Первый отдел", описаний вище випадок у Москві – перший відомий випадок, коли фінансова допомога Україні стала підставою для справи про держзраду.

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