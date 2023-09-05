Подробиць візиту наразі немає.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїде до України. Візит до Києва має відбутися у середу, 6 вересня 2023 року.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на дипломатичні джерела.

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Війна в Україні: підтримка з боку США

З початком повномасштабного вторгення РФ в Україну Сполучені Штати активно допомагають Україні. Штати надають військову та фінансову підтримку та захищають українські інтереси на міжнародних майданчиках, коли мова заходить про напад Росії.

Загалом за майже півтора року великої війни допомога від США оцінюється в $66,2 мільярда, що є найбільшою підтримкою, що Штати надали будь-якій країні світу з часів плана Маршала. Зазначається, що з цієї суми тільки на військову допомогу Силам оборони пішло $43,1 млрд.

29 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання чергового пакету допомоги на $250 млн. До нього увійшли ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, боєприпаси для HIMARS, обладнання для розмінування та інші засоби.

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