У Вашингтоні закликали Росію відмовитись від визнання Абхазії й Південної Осетії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон сповнений рішучості притягнути Росію до відповідальності за агресію проти Грузії у 2008 році й невиконання угоди про виведення військ з її території.

"Як і в Україні, народ Грузії постраждав від наслідків зневаги Росії до міжнародного права та бажання домінувати над своїми сусідами", - наголосив він з нагоди 15-х роковин від початку війни в Грузії, передає Укрінформ.

За його словами, дії РФ у період окупації Грузії, зокрема, агресивна кампанія з дезінформації та масове переміщення людей досі спричиняють невимовні труднощі для грузинського народу.

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"Сполучені Штати, як і раніше, сповнені рішучості притягнути Росію до відповідальності за невиконання угоди про припинення вогню із шести пунктів від 2008 року, яка передбачає виведення її військ на позиції, що передували конфлікту, а також забезпечення безперешкодного доступу для гуманітарної допомоги", - зазначив Блінкен.

Держсек додав, Росія повинна відмовитися від визнання так званої незалежності регіонів Грузії – Абхазії й Південної Осетії. Це дозволить сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб безпечно повернутися додому.

"Сьогодні виповнюється п'ятнадцять років з того часу, як Росія вторглася в Грузію і окупувала 20% її території. Росія досі відмовляється виконувати свої зобов'язання щодо припинення вогню 2008 року. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні прагнення Грузії.", - написав він у Twitter.

Війна в Грузії - останні заяви

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну колаборанти у Грузії заговорили про приєднання своїх окупованих до Росії, хоча референдум проводити вони передумали.

Водночас президент Грузії Саломе Зурабішвілі звинуватила Російську Федерацію в анексії частини Абхазії. Пізніше спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що бачить перспективу для деокупації територій країни.

У квітні 2023 року у Грузії пригрозили Росії вступом у НАТО.

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