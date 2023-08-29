До нового пакету увійдуть, зокрема, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони та боєприпаси для HIMARS.

У вівторок, 29 серпня 2023 року, США оголосили про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні. Його загальна сума становить $250 млн.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен. Відомо, що до нового пакету увійдуть ракети AIM-9M для протиповітряної оборони та боєприпаси для HIMARS.

Також Україна отримає:

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм,

обладнання для розмінування,

Javelin та інші протитанкові системи та ракети,

більше 3 млн боєприпасів до стрілецької зброї,

машини швидкої допомоги,

підривні боєприпаси для ліквідації перешкод,

запасні частини,

фінансування послуг, навчання та транспортування.

"Кожен день Росія продовжує вести жорстоку загарбницьку війну, яка призвела до загибелі багатьох мирних жителів України та переміщення мільйонів людей. Їхні атаки на українські порти та зернову інфраструктуру спричинили нестабільність цін на продовольчих і зернових ринках і погіршили голод і глобальну відсутність продовольчої безпеки в усьому світі. Росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки цього не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Блінкен.

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Допомога Україні: важливі новини

У 2024 році Південна Корея надасть Україні допомогу у розмірі 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів). Ця сума у вісім разів перевищує ту, що була виділена цього року.

Водночас Литва оголосила про виділення нового пакету військової допомоги, присвяченого Дню Незалежності України. До нього увійшли, зокрема, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, гвинтівки, патрони і так далі.

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