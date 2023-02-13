Цей пакет санкцій має надіслати ясний сигнал Росії, що країни ЄС не піддадуться її тиску.

Прем'єр-міністр Швеції, яка зараз головує в ЄС, Ульф Крістерссон прокоментував 10-й пакет санкції Євросоюзу проти Росії. За його словами, цей пакет буде "збалансованим".

"Пакет буде настільки потужним, що надішле ясний сигнал Росії, що ми не піддамося її тиску", - заявив Крістерссон, якого цитує salon24.

Як зазначається, шведський прем'єр провів зустріч зі своїм польським колегою Матеушом Моравецьким. Обидва політики погодилися, що для відновлення України необхідно використовувати заморожені активи російських олігархів.

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На запитання про очікувану форму 10-го пакету санкцій Моравецький зазначив, що він має бути "гострим і сильним". Він додав, що для цього потрібно переконати ті країни, які не обов'язково хочуть посилювати санкції.

"Це завжди пошук золотої середини, але я думаю, що це буде достатньо різко, щоб надіслати сильний сигнал Росії та Кремлю, що ми не здамося і не піддамося їхньому тиску", — сказав Моравецький.

10-й пакет санкцій проти РФ - що відомо

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив проти агресора дев'ять пакетів санкцій. Євросоюз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці початку повномасштабної війни.

Робота над десятим пакетом вже ведеться. Як пише Bloomberg, ЄС збирається запропонувати нові санкції проти банківської системи агресора. Обмеження можуть зачепити чотири банки.

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