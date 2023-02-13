Обговорюється заборона на експорт технологій і компонентів, які були виявлені в російській зброї, використаній проти України.

ЄС продовжує підготовку до прийняття 10-го пакету антиросійських санкцій, спрямованих на те, щоб обмежити здатність Москви підтримувати свою військову машину.

Як пишуть Bloomberg і Politico з посиланням на джерела, офіційно новий пакет санкцій ще не був запропонований, але ключові пункти вже були обговорені на високому рівні.

Так, Європейська комісія планує запропонувати нові експортні обмеження. Вони стосуватимуться важких транспортних засобів, будівельних машини, насосів та інших машин, що використовуються в будівельному і сільськогосподарському секторах.

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Також запропоновані обмеження включають заборону на експорт низки продуктів, технологій і компонентів, які були виявлені в російській зброї, використаній проти України.

Крім цього, пропонуються додаткові торгові заборони на імпорт в ЄС російського каучуку і асфальту або бітуму. Чи потраплять обмеження щодо діамантів в цей пакет поки невідомо.

Крім того, будуть запропоновані нові фінансові санкції щодо чотирьох російських банків. Йдеться, в тому числі, про "Альфа-Банк", заснований Михайлом Фрідманом. Це найбільший приватний банк Росії.

Пропонується також запровадити санкції щодо широкого переліку зі 130 осіб і організацій. Серед них російські військові і "чиновники" на окупованих територіях України, співробітники пропагандистських російських ЗМІ (включаючи Russia Today), юрособи і фізособи, пов'язані з ПВК "Вагнера" і продажем Росії безпілотників і комплектуючих (з Ірану і Малі).

Під прицілом знаходиться і судноплавна компанія з Дубая, підозрювана в допомозі Росії в обході санкцій щодо експорту нафти. Компанія придбала кілька російських нафтових танкерів, що дозволило продовжити перевезення нафти. Однак цей захід вже викликав опір з боку низки середземноморських країн.

Санкції ЄС проти Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський союз ввів вже 9 пакетів санкцій проти країни-агресора, в тому числі, секторальних. Зараз блок готується прийняти 10-ий пакет санкцій проти РФ. Повідомлялося, що його можуть приурочити до першої річниці повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-членів Європейського Союзу запровадити санкції проти атомної галузі, ракетної та дронної індустрій Російської Федерації. Однак Болгарія оголосила, що накладе вето на рішення про введення санкцій ЄС, якщо вони торкнуться російської атомної енергетики. Згодом Зеленський визнав, що "є певний опір" щодо санкцій проти російської атомної галузі.

Також раніше було відомо, що Польща і країни Балтії продовжують наполягають на включенні більшого числа російських пропагандистських ЗМІ у санкційний пакет.

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