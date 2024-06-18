Десятки військових КНДР перетнули кордон з Південною Кореєю: сталася стрілянина

Південнокорейська сторона відкрила попереджувальний вогонь.

Десятки військових КНДР ненадовго перейшли на територію Південної Кореї. Було здійснено попереджувальні постріли.

Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, близько 20-30 північнокорейських солдатів, які працюють у демілітаризованій зоні, у вівторок, 18 червня, ненадовго перейшли на територію Південної Кореї. Військові повернулися на свій бік після попереджувальних пострілів з боку Південної Кореї.

Як пише видання, подібний інцидент стався 9 червня. Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли, що змусило північнокорейських солдатів повернутися на свій бік кордону. Після інциденту не спостерігалося ніякої незвичайної активності. Представник Об’єднаного комітету заявив, що інцидент, схоже, був випадковим.

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Інцидент стався на тлі розгортання сотні військових Північної Кореї у прифронтових районах для проведення низки заходів, зокрема мінувань та будівництва доріг військового значення.

Південна Корея і КНДР - останні новини

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що Північна Корея могла передати Росії майже 5 млн артилерійських снарядів, проте Путіну цього недостатньо, тому він вже скоро планує відвідати країну, аби домовитися про наступні постачання.

"Очікується, що Путін буде прагнути до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо у сфері військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні для того, щоб скористатися шансом на перемогу", - зауважив Шин Вонсік.

Також повідомлялось, що Пхеньян запустив сотні повітряних куль, наповнених різними відходами, зокрема фекаліями, на територію Південної Кореї. Південнокорейська влада повідомила, що повітряні кулі наповнені сміттям і "нечистотами" і це стало реакцією у відповідь на повітряні кулі з листівками, які раніше були запущені з території Республіки Корея у бік КНДР.

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