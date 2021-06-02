Німецький федеральний уряд хоче зберегти газопровід, але не відомо, що за це попросить президент США, на зустріч якому Берлін поки не зробив жодних кроків.

Коли рейс LH9290 компанії Lufthansa приземлився у Вашингтоні, це був знаковий момент з кількох точок зору. Вперше з початку пандемії COVID-19 кілька головних дипломатів Німеччини прибули з візитом в столицю США.

Вперше група на чолі з радником Ангели Меркель з закордонних справ Яном Хекером готова обговорити газопровід "Північний потік-2" з представниками команди Джо Байдена.

Про це пише Die Welt, додаючи, що окрім Хекера у Вашингтон вирушили радник німецького канцлера з економіки Ларс-Хендрік Рьоллер, а також статс-секретар Федерального міністерства закордонних справ Антьє Леендертсе. Кульмінацією переговорів стане зустріч у середу (за місцевим часом), яка пройде в резиденції посла Німеччини у Вашингтоні за участі радника Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана. Німецьку сторону на ній будуть представляти Хекер, Леендертсе і посол Емілі Хабер. В такому вузькому колі й буде проведена розмова про сумнівний газопровід, який повинен сполучити Росію й Німеччину через Балтійське море.

Читайте такожDie Welt: Байден закручує гайки "Північному потоку-2", а не ослаблює тискЧас проведення німецько-американських переговорів обраний не випадково. Президент США наступного тижня вирушить в Європу. Це буде перша закордонна поїздка Джо Байдена за чотири місяці його президенства. Він зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель кілька разів. Спочатку на саміті G7 у Великій Британії, а через кілька днів після того - на саміті НАТО і під час зустрічі на найвищому рівні між ЄС і США в Брюсселі. Тож Байден і Меркель хоча б раз поговорять сам-на-сам. Вочевидь, питання "Північного потоку-2" буде темою для обговорення.

Газопровід протяжністю 1200 кілометрів майже збудований. Берлін хоче збільшити об'єми імпорту газу з Росії й називає "Північний потік-2" економічним проектом. Вашингтон вказує на дедалі більшу німецьку залежність від Росії. Крім того, газопровід дратує країни Балтії, Польщу й Україну. Тож щодо "Північного потоку-2" позиція Байдена мало чим відрізняється від тієї, яку займав його попередник Дональд Трамп.

Однак, нинішній президент США все ж більше прагне порозумітися з Берліном. Доказом цього стало нещодавнє рішення відхилити санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2". У звіті для Конгресу, опублікованому в травні, Держсекретар Ентоні Блінкен вказав, що покарання компанії Nord Stream 2 AG і її директора Маттіаса Варніга відклали заради "національних інтересів" США. Адже такі санкції негативно вплинуть на відносини з Німеччиною, ЄС і європейськими союзниками й партнерами.

Байден зробив свій крок на зустріч. Тепер черга Меркель. Саме для цього й потрібен нинішній візит членів її уряду в Вашингтон. Надто довго Берлін вперто захищав "Північний потік-2". Німеччина зраділа перемозі Байдена на виборах в кінці 2020 року, а ще більше поразці Трампа. У Берліні інколи навіть наївно вірили, що з новим президентом США все налагодиться.

Читайте такожSüddeutsche: Байден попросить високу ціну за "Північний потік-2"Але Німеччина поки не поспішає зближуватися з Байденом. Зараз американський президент користується підтримкою хиткої більшості в Конгресі. І не виключено, що його Демократична партія може зазнати поразки на середньострокових виборах в кінці 2022 року. Навіть після інавгурації Байдена Берлін місяцями вдавав, ніби не розмовляє з Вашингтоном. Це повинно змінитися, тим більше, що COVID-19 більше не може бути зручним виправданням. До самітів G7, НАТО і "ЄС-США" лишилося менше двох тижнів.

"Але що принесуть переговори у Вашингтоні? Ніхто не очікує, що США раптом відмовляться від критики проти "Північного потоку-2". Двопартійний опір проекту надто великий. Так само ніхто не чекає, що німецький уряд відмовиться від газопроводу. Ані анексія Криму, ані російські війська на кордоні України, ані отруєння Олексія Навального не змусило коаліцію в Берліні передумати. "Зелені" критикують Кремль і створюють тиск, але вони в будуть в опозиції ще щонайменше 4 місяці", - йдеться в статті.

Die Welt допускає, що місією радників Меркель у Вашингтоні, швидше за все, буде домовитися про певний обмін. США і Німеччині обом потрібне рішення, яке дозволить зберегти лице. І у Вашингтоні говорять, що обидві сторони демонструють добру волю. В цьому і полягає велика відмінність від часів, коли Білий дім був в руках Дональда Трампа. А його радниками з національної безпеки були "яструби" на зразок Джона Болтона чи Роберта О'Браяна. Нинішня зустріч у Вашингтоні буде більш гармонійною й дружньою, ніж в часи Трампа.

"Однак, в резиденції посла Німеччини сьогодні навряд чи буде якийсь політичний прорив чи конкретна угода. Однак, обидві сторони можуть озвучити бачення того, що повинно супроводжувати "Північний потік-2". Це будуть нові зобов'язання перед Україною? Більш жорстка позиція Німеччини проти Росії? Чи може проти Китаю? Переговори у Вашингтоні, швидше за все, будуть прелюдією завершального процесу", - пише видання.

Читайте такожThe Telegraph: Європа ніяк не зрозуміє, що вона вже на війні з РосієюDie Welt зауважує, що Байден, швидше за все, вже довго обговорює "Північний потік-2" зі своїм Держсекретарем Ентоні Блінкеном. І для останнього тема газопроводів, можна сказати, не нова. Його перша книга мала заголовок: "Союзники проти союзників. Америка, Європа й криза через сибірський газопровід". Блінкену було лише 25 років, коли в 1987 році була опублікована ця книга. В ній йшлося про будівництво радянського газопроводу на Захід у 1980-х роках. В ті часи президент США Рональд Рейган боявся, що ця "труба" зробить Європу залежною від Москви. Франція і німецький канцлер Гельмут Шмідт відкидали ці страхи.

У своїй книзі Блінкен критикує Рейгана за політику максимального тиску. На додачу, він звинувачує європейців у "видаванні бажаного за дійсне". Адже вони помилково вірили, що посилення економічних відносин змусить Кремль піти на позитивні зміни. Однак, ключове твердження книги Блінкена говорило: політика США щодо СРСР не така важлива, як американська політика щодо європейських союзників. Головний пріоритет - не бажання змінити дії Кремля, а об'єднати союзників. Die Welt пише, що дипломатам Німеччини було б добре ознайомитися з книгою Блінкена перед візитом у Вашингтон.

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, однак у лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

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Переклад: Лесь Димань