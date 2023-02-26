Вільям Бернс розповів про безцеремонну, зарозумілу і зухвалу поведінку Сергія Наришкіна.

Директор ЦРУ Вільям Бернс після зустрічі з головою російської зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним охарактеризував її як "досить гнітючу".

В інтерв'ю CBS News Бернс розповів про зарозумілу і зухвалу поведінку російського діяча. "З боку Наришкіна було дуже безцеремонне ставлення. Почуття зухвалості та зарозумілості", - сказав Бернс.

За словами директора ЦРУ, ця поведінка відображає власну думку російського диктатора Володимира Путіна, який вірить, що зможе здобути перемогу над українцями.

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"Почуття, я думаю, що відображає власну думку Путіна, його власну сьогоднішню віру в те, що він може змусити час працювати на себе, що він вірить, що може перемолоти українців, що він може вимотати наших європейських союзників, що політична втома зрештою настане", - сказав Бернс.

Зустріч Бернса і Наришкіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з головою російської розвідки Сергієм Наришкіним у листопаді 2022 року. Розмова пройшла в Туреччині. Під час зустрічі Вашингтон, зокрема, застеріг Росію від використання ядерної зброї в Україні.

У Раді з нацбезпеки США підкреслили, що метою зустрічі Бернса не було обговорення будь-якого врегулювання війни. Там також додали, що США поінформували Україну про зустріч до поїздки Бернса.

Пізніше, в кінці листопада, Наришкін видав новий фейк про Польщу та нібито її загарбницькі плани щодо західних областей України. Він заявив, що "Польща форсує підготовку до анексії Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей".

За словами Наришкіна, три західні регіони України нібито стануть "щедрою компенсацією від України за військову допомогу та надання даху над головою біженцям".

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