Поки що Китай не ухвалив остаточне рішення.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що влада Китаю розглядає можливість постачання летальної зброї Росії для війни проти України. Проте остаточне рішення Пекін ще не ухвалив.

"Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання летальної зброї (Росії – ред.)", – зазначив Бернс в інтервʼю CBS News.

Бернс наголосив, що поки Китай не ухвалив такого рішення, але адміністрація Джо Байдена, зі свого боку, намагається стримати офіційний Пекін від такого кроку.

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"Ми не бачимо, що остаточне рішення вже ухвалене, і не бачимо доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому Блінкен і президент чітко виступили із поясненнями щодо наслідків такого кроку", – пояснив директор ЦРУ.

Він вважає, що китайська влада також намагається зважити наслідки такого рішення. Водночас, за його словами, лідер Китаю Сі Цзіньпін дуже уважно стежить за перебігом російського вторгнення в Україну.

"Немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом Путіна в Україні, за розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. Я думаю, багато в чому він був збентежений і протверезів через побачене", – резюмував Бернс.

Можливість постачання летальної зброї з Китаю до РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі бачать ознаки того, що Китай розглядає можливість поставок зброї в Росію.

За даними видання Spiegel, Росія веде переговори з Китаєм про постачання окупантам ударних дронів-камікадзе ZT-180. Зазначається, що виробник цих БПЛА Bingo вже погодився виготовити і випробувати 100 прототипів ZT-180 перед передачею безпілотників Росії до квітня 2023 року.

Президент США Джо Байден попередив Китай про неминучу реакцію США, якщо Пекін постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України. Водночас Байден зазначив, що не очікує від Китаю подібних кроків, попри заяви китайських посадовців про їхню ймовірність.

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