За версією СЗР РФ, поляки вже готують референдуми у трьох західних областях.

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін видав новий фейк про Польщу та нібито її загарбницькі цілі щодо західних областей України. Він заявив, що "Польща форсує підготовку до анексії Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей".

В інтерв'ю пропагандистському "РИА Новости" Наришкін заявив, що три західних регіони України нібито стануть "щедрою компенсацією від України за військову допомогу та надання даху над головою біженцям".

Очільник СЗР заявив, що польське керівництво "націлене діяти ініціативно та наполегливо через побоювання, що старші партнери по НАТО в зимові місяці спробують домовитися з Москвою, попри інтереси не лише українців, а й поляків.

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"Президент Польщі Дуда дав профільним службам вказівку оперативно підготувати офіційне обґрунтування польських претензій на Західну Україну", - заявив Наришкін.

За його словами, "точка відліку у проведених архівних дослідженнях - Волинська різанина". Наришкін заявив, що польське керівництво має намір провести на Західній Україні "референдуми для обґрунтування своїх претензій на українські землі". Як "пробну кулю" польські спецслужби нібито злили українським ЗМІ відомості про нібито підготовку у Львівській області плебісциту на тему приєднання до Польщі. Реакцію вагомих регіональних гравців та простих громадян "ретельно відстежать та проаналізують". Разом з тим представник країни-окупанта "застеріг" Варшаву від спроб анексувати українські землі.

"Хочемо заздалегідь застерегти поляків від поспішного проведення хибних аналогій і закликати до більш ретельного вивчення своєї історії. Нагадаємо, вона наповнена гіркими прикладами зіткнень польських та українських націоналістів. Може, не варто знову наступати на ті ж граблі?" – видав Наришкін.

Фейки російської пропаганди про Польщу

Російські пропагандисти активно зомбують населення, створюючи міф про те, що Росія воює не тільки з Україною, але з НАТО. Нещодавно пропагандисти залучили до зомбування свого населення "важку артилерію": екстрасенсів, тарологів та конспірологів. "Експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде, а Захід "розпадеться".

Згодом росіяни закликали поставити Польщу на перше місце в черзі на "денацифікацію" після України.

Цьому підігрував і білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Зокрема, він заявив, що російський президент Володимир Путін не готує завдавати ядерний удар по Україні, водночас у "провокаціях" застосувати ядерну зброю звинуватив Польщу.

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