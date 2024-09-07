Білл Бернс закликав західних лідерів припинити лякатися щоразу, як Росія вдається до ядерного шантажу.

Західні лідери не повинні лякатися щоразу, коли Кремль починає бряцати ядерною зброєю. Про це заявив директор ЦРУ Білл Бернс під час свого візиту до Лондона, пише The Guardian.

"Путін хуліган. Він продовжуватиме час від часу бряцати зброєю. Ми не можемо дозволити собі налякатиcя цим брязканням зброєю... Ми повинні пам’ятати про це", — сказав він.

Разом з тим Бернс визнав, що принаймні одного разу він і сам повірив в те, що Росія може застосувати ядерну зброю в Україні.

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"Був момент восени 2022 року, коли я вважав, що існував справжній ризик потенційного застосування тактичної ядерної зброї Росією в Україні", — сказав Бернс, але наголосив, що такі побоювання не слід сприймати надто серйозно.

За словами директора ЦРУ, у листопаді 2022 року він особисто зустрівся в Туреччині з головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним і передав йому попередження від Джо Байдена, "щоб чітко пояснити, які будуть наслідки" в разі застосування ядерної зброї.

Ядерні погрози Кремля

Як писав УНІАН, Росія активно вдавалася до ядерного шантажу, намагаючись стримати масштаби західної допомоги Україні. Цей шантаж втілювався в відвертих натяках російських посадовців на ядерну війну, а також у демонстративних навчаннях ядерних сил Росії.

Принаймні одного разу зусилля російської пропаганди виявилися достатніми, аби Захід справді повірив в загрозу ядерного удару. Це сталося на тлі успішного контрнаступу ЗСУ восени 2022 року.

На думку багатьох оглядачів, нахабний наступ ЗСУ в Курській області, ймовірно, мав за мету, серед іншого, наочно показати Заходу, що навіть пряме вторгнення на російську територію не призведе до ядерної війни, не те що поставки Україні звичайних крилатих ракет. Ймовірно, цей план частково вдався.

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