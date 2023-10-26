На питання, чи задоволений Путін результатами тренування, Пєсков відповів ствердно.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що тренування сил стратегічного стримування, яку відвідав Володимир Путін, носили плановий характер.

"Вони регулярно проводяться", - цитує Пєскова пропагандистське видання "Інтерфакс". РІА Новини уточнює, що прес-секретар президента сказав "щорічно".

На питання, чи задоволений Путін результатами тренування, представник Кремля відповів ствердно. "Так, вони результативні, всі цілі в ході тренування були виконані", - сказав він.

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Тренування сил ядерного стримування в РФ - деталі

Володимир Путін провів тренування сил стратегічного стримування 25 жовтня. На навчаннях крім іншого відпрацьовували "нанесення масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника".

Глава Генштабу РФ Герасимов зазначив, що до тренування стратегічних ядерних сил залучені мобільна установка "Ярс", атомний підводний човен і два стратегічних ракетоносця. З космодрому "Плесецьк" по полігону "Кура" на Камчатці виконаний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", а з Баренцева моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Тула" запущена балістична ракета "Синява". Крім цього літаки дальньої авіації Ту-95МС випустили ракети повітряного базування. Кремль стверджує, що завдання, сплановані в ході тренування, виконані в повному обсязі.

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