Коли дитину терміново госпіталізували, температура її тіла була всього 26,8 C. Хлопчик був майже при смерті через тортури, які терпів кілька місяців.

В Австрії мати катувала 12-річного сина. Вона замикала його в собачій клітці, тримала хлопчика на холоді і морила голодом.

За ці дії 32-річна жінка перебуває під слідством. Її справа набула громадського резонансу і викликала обурення в останні кілька днів, хоча поліція затримала її ще в листопаді 2022 року, передає Бі-бі-сі.

Поліція затримала жінку після звернення працівника соціальної служби. До поліції звернувся також батько хлопчика, який мешкає окремо.

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Представник поліції провінції Нижня Австрія Йоханн Баумшлагер розповів, що хлопчика знайшли в коматозному стані, з температурою тіла всього 26,8 C. Він був майже при смерті через тортури, які терпів кілька місяців. Після цього дитину терміново госпіталізували, а матір арештували.

Як уточнив Баумшлагер, жінку підозрюють у тому, що вона щоденно по кілька разів обливала хлопчика холодною водою і відкривала вікна квартири, коли на вулиці був мороз.

Він зазначив, що фізично дитина вже відновилася, але її психологічне здоров'я залишає бажати кращого.

Випадки тортур дітей в Україні

Взимку в Києві правоохоронці затримали недобросовісних вихователів, які здійснювали психологічне і фізичне насильство над дітьми, вважаючи це правильними "методами" виховання.

А в травні стало відомо, що жителю Нікополя Дніпропетровської області, який катувати і тримав на ланцюгу 5-річного пасинка, повідомлено про підозру. За даними слідства, чоловік протягом місяця катував хлопчика, з яким спільно проживав у квартирі.

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